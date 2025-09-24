Ressources Dans la même catégorie

Conférence De la prévention à la modélisation des avalanches de neige Le phénomène des avalanches de neige, à la fois impressionnant et dangereux, est l’objet de nombreuses recherches en sciences...

Article Où se cachent les diamants ? L’univers des diamants a maintes fois été romantisé dans les films, les chansons et la littérature, mais derrière ce...

Conférence Le regard d’un géologue sur l’origine de la vie terrestre Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La...

Documentaire Sicile : une faille sous haute surveillance C’est une technologie qui pourrait changer l’étude des failles sous-marines. Au large de Catane, une équipe de scientifiques a...

Conférence Géologie de la Lune Pierre Thomas, géologue au Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, environnement (LGL-TPE) et professeur émérite à l’ENS...

Podcast Alerte avalanche Fin 1998, à 27 ans Blaise Agresti accède à son rêve en devenant commandant du célèbre PGHM, le peloton...

Conférence Traversée géologique des Alpes Occidentales La traversée géologique des Alpes occidentales est bien plus qu’un simple périple à travers les montagnes : c’est une...

Documentaire Les français et leurs volcans Les volcans de France métropolitaine sont éteints, mais ceux des DOM-TOM sont toujours actifs. Partez à la découverte des...

Documentaire Le supervolcan de Toba Il y a 75 000 ans, en Indonésie, une éruption géante faillit détruire la Terre. Le supervolcan est-il endormi...

Documentaire Tremblement de terre à New York D’anciennes failles pourraient-elles être à l’origine d’un tremblement de terre de forte amplitude à New York ? Des sismologues...

Documentaire Aux origines de l’Europe – Les volcans \r

Observant des zones sismiques, des scientifiques cherchent à comprendre d’où proviennent la force explosive des volcans et les cendres...

Documentaire La magie du climat : Prévisions météo Prévision météo et la machine météorologique : La météorologie est la science qui étudie les phénomènes affectant la partie...

Documentaire Mémoires de volcans : du temps des dinosaures à aujourd’hui S’ils sont à l’origine de cataclysmes, les volcans sont aussi l’un des moteurs essentiels de l’évolution des espèces. Ce...

Article Yellowstone : le plus grand volcan du monde Les films de catastrophe sont souvent centrés sur des menaces apocalyptiques, mettant en vedette des envahisseurs extraterrestres, des comètes...

Documentaire Ol Doinyo Lengai – Le volcan sacré L’Ol Doinyo Lengaï est un stratovolcan de Tanzanie située dans la vallée du grand rift qui parcourt l’Afrique orientale...

Documentaire Vigilance volcanique au coeur de Java L’île indonésienne de Java est située sur l’arc de la Sonde, zone volcanique à l’activité la plus intense au...

Documentaire Les volcans de Nouvelle-Zélande (2/2) À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....

Documentaire Vigilance volcanique, au coeur de Java Comprendre le mécanisme du volcan Merapi, situé sur sur l’île de Java et aux fréquentes et redoutables éruptions, est...