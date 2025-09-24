Le concept d’Anthropocène a été défini comme la période géologique dans laquelle une espèce, Homo sapiens, est devenue un agent géologique majeur. Mais quel regard porte un géologue sur cette notion, lui qui, comme les astronomes, raisonne en millions et en milliards d’années. Que restera-t-
il, dans 50 à 100 millions d’années, du bref passage de l’homme sur Terre : des ruines, nos ordures, des traces du réchauffement climatique, une grande extinction biologique… ? Et cela justifiera-t-il d’introduire une nouvelle période géologique comme il y a déjà le Miocène et le Pliocène ?