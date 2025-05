Documentaire

Dans cette fresque historique captivante, nous suivons les pas d’une petite fille et de sa mère au cœur de l’Alsace entre 1918 et 1945.À travers des images d’archives rares, le documentaire retrace la vie quotidienne, les conflits, les célébrations et les bouleversements d’une région à l’identité ballottée entre la France et l’Allemagne. De la Grande Guerre à l’Occupation nazie, l’Alsace devient le témoin privilégié d’un siècle chaotique. Entre traditions rurales, mutations industrielles et traumatismes politiques, ce film dresse le portrait intime et collectif d’un peuple pris dans l’œil du cyclone de l’Histoire.

Réalisation : Marc Grün