Alors que les Russes se dirigeaient vers l’Allemagne depuis l’Est et que les alliés occidentaux attaquaient depuis la direction opposée, les Japonais continuaient leur bataille dans le Pacifique, combattant à mort les Marines américains sur l’île d’Iwo Jima. Alors que la fin de partie se profilait, des mesures désespérées ont été prises par les deux camps et les pertes ont continué d’augmenter.