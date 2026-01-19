Documentaire

Pourquoi donc le téléphone sonne-t-il dans le vide depuis 15 jours chez Jocelyne et Jean-Pierre Saint Aubert, un couple de retraités mosellans qui a déménagé dans l’Aude ?

Olivier, le fils de Jocelyne est inquiet. Le 19 avril 2008, il alerte les gendarmes de Ginestas qui, face à l’absence prolongée du couple, finissent par entrer dans la maison.

La perquisition au domicile des retraités va faire basculer cette simple disparition en une terrible affaire criminelle. Les papiers d’identités et les téléphones portables des retraités sont découverts dans le salon et un petit mot manuscrit, écrit d’une main tremblante : « Nous sommes pris en otage. Ils veulent nous tuer ».

Une course contre la montre commence alors pour les gendarmes, pour retrouver celui ou ceux qui ont séquestré et kidnappé Jocelyne et Jean-Paul. Un couple dont la route vient de croiser celle de l’enfer.