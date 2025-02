Documentaire



Le Lac Léman, surnommé parfois le Saint-Tropez des Alpes, est une destination prisée qui mélange luxe, nature et culture. Avec ses eaux scintillantes entourées de montagnes majestueuses, ses villes élégantes comme Montreux, Lausanne et Genève, et ses charmants villages viticoles comme ceux de Lavaux (classés à l’UNESCO), il attire aussi bien les amateurs de détente que les passionnés de sports nautiques et de randonnées.