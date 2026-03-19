Sur les pentes sauvages des Cévennes, une petite ruche abrite une colonie d’abeilles noires, héritières d’une lignée ancienne adaptée aux climats les plus rudes. Saison après saison, la vie de l’essaim se révèle : les premières fleurs du printemps relancent l’activité, les ouvrières bâtissent la cité de cire et transforment le nectar en miel.
Dans cette société parfaitement organisée, chaque individu a un rôle précis. Les abeilles communiquent par une danse complexe pour indiquer la direction des fleurs, élèvent leurs larves avec soin et protègent leurs réserves contre les voleurs et les prédateurs.
Mais la survie de la colonie dépend aussi d’événements spectaculaires : la naissance des nouvelles reines, leur combat pour le trône et le vertigineux vol nuptial à plus de mille mètres d’altitude. Pendant ce temps, la chaleur, la sécheresse et les bouleversements climatiques mettent à l’épreuve l’équilibre fragile de la ruche.
Dans cette petite boîte de bois se joue une véritable épopée naturelle, où chaque saison décide du destin de centaines d’abeilles et de l’avenir d’une espèce essentielle à la vie sur Terre.