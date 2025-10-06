Documentaire

Patrick Rotman retrace, à travers des archives bouleversantes, l’épopée des 35 000 volontaires étrangers venus soutenir la République espagnole contre Franco, appuyé par Hitler et Mussolini. Écrivains, ouvriers, photographes et intellectuels s’engagent aux côtés du peuple, malgré le déséquilibre militaire et la terreur franquiste.

Mais au cœur du camp républicain, l’influence stalinienne entraîne répressions et purges, piégeant anarchistes et brigadistes entre deux feux. Entre héroïsme, désillusions et destins tragiques — comme celui de Gerda Taro, morte à 27 ans — ce documentaire rend hommage à une génération sacrifiée dont la mémoire nourrit encore le romantisme révolutionnaire.