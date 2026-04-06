Le 1ᵉʳ novembre 1954, en Algérie, des indépendantistes commettent plusieurs dizaines d’attentats, dont certains meurtriers. C’est la « Toussaint rouge », à l’origine de la guerre d’indépendance de l’Algérie. Ces événements surviennent dans une Algérie française découpée en plusieurs départements, mais profondément divisée entre 8 millions de musulmans qui ont un statut d’indigène et relèvent du droit coranique coutumier, et près d’un million de citoyens français : immigrants de la métropole, juifs locaux naturalisés en 1870, musulmans en très petit nombre ayant renoncé à leur statut coranique.