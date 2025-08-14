Les thermes avaient de multiples fonctions et étaient au centre de la vie sociale des Romains, mais comment fonctionnaient-ils réellement ?
Le temple Taposiris Magna, érigé en l’honneur d’Osiris et d’Isis, pourrait être le tombeau de la Reine Cléopâtre.
En tentant de replacer l’homme dans son époque et l’empereur dans son rôle, Laurent Schmitt essaiera de vous faire...
La pyramide de Mykerinos est la plus petite des trois pyramides de Gizeh, elle est dominée de près de...
Dans la mythologie grecque, Europe est la fille d’Agénor, roi de Tyr. On la représente le plus souvent avec...
Autour des vestiges du fort de Vindolanda, la forme des tranchées construites par les Romains est encore bien visible....
Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...
Pompéi, cette cité figée dans le temps, reste l’un des témoignages les plus fascinants de l’Antiquité romaine. Située au...
Le parc archéologique national de Tierradentro abrite un trésor qui ne se trouve pas en surface, mais plusieurs mètres...
Comment vivaient les gladiateurs et qui étaient-ils ? Pour la première fois, grâce à des scanners de sols, une...
Considéré comme un tyran sanguinaire, l’empereur romain Néron fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation. Un documentaire captivant mêlant reconstitutions en...
En 490 avant J.C., sur la plaine de Marathon, les Athéniens, menés par le stratège Miltiade, se lancent dans...
« Après la chute de la tour de Babel, les hommes se dispersèrent sur toute la surface de la...
Plus ancien traité médical connu, le papyrus Ebers intéresse aujourd’hui encore la pharmacologie moderne. Retraçant la quête de l’égyptologue...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
La mythologie gréco-romaine abonde en dieux et déesses, chacun avec ses propres attributs distincts et histoire fascinante. Si on...
\r\nAvec les Romains, la Gaule connaît une explosion des moyens de transport qui modifie profondément la société : les...
Néfertiti (dont le nom signifie « la belle est venue » ou « la parfaite est arrivée ») est...
La légion de terre cuite enterrée avec le premier empereur de Chine Qin Shi Huangdi a été découverte en...
Le mont Huascarán, plus haut sommet des Andes péruviennes, est vénéré depuis des temps immémoriaux par les populations autochtones,...
