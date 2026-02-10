Le 16 juin 1963, une jeune femme soviétique s’apprête à entrer dans l’Histoire. Valentina Terechkova, ouvrière textile devenue parachutiste, est propulsée dans l’espace à bord de Vostok 6, faisant d’elle la première femme cosmonaute. Derrière l’image soigneusement construite par la propagande soviétique se cache une mission périlleuse : mal de l’espace, erreurs de trajectoire, fatigue extrême, solitude absolue. Franck Ferrand raconte le destin incroyable de cette héroïne de la guerre froide, symbole d’émancipation autant que d’instrument politique, et interroge l’héritage réel de son exploit pour les femmes dans la conquête spatiale.