Poète de génie et figure tragique de la Révolution française, André Chénier incarne le destin brisé d’un esprit éclairé pris dans la tourmente d’une époque chaotique. Né en 1762, il grandit entre culture classique et engagement intellectuel, forgeant une œuvre poétique marquée par la sensibilité, l’humanisme et l’influence des Anciens. Pourtant, c’est moins son œuvre que son exécution brutale qui scelle sa postérité : Chénier meurt guillotiné le 25 juillet 1794, à la veille de la chute de Robespierre. Ce moment tragique, à la fois absurde et symbolique, demeure un des épisodes les plus poignants de la Terreur.