La Mecque est la ville sainte la plus sacrée de l’islam.
Les Mormons et les Amish sont deux groupes religieux issus du christianisme, mais ils diffèrent profondément dans leurs origines,...
Si la plupart des Eglises chrétiennes accueillent les homosexuels avec bienveillance, certaines condamnent toujours le principe de l’homosexualité. Alors...
Depuis quelques années, des mosquées libérales dirigées par des femmes essaiment en Europe et aux Etats-Unis. En Suisse, des...
Le christianisme, avec ses deux milliards de fidèles à travers le globe, façonne l’histoire et la culture mondiale depuis...
Je me rends dans un bal pour rester vierge.
Les hôpitaux universitaires de Genève ont récemment inauguré un « espace de ressourcement » au cœur de l’hôpital. Une salle commune...
La fête de Pâque (au singulier) et Pâques (au pluriel) ont des origines distinctes mais partagent une symbolique commune...
Qu’est-ce qu’une religion ? Storiavoce vous propose de sortir quelque peu du sillon de l’histoire, sans l’abandonner tout à...
L’Abbaye de la Trappe, haut lieu monastique chargé d’histoire et source de grâce pour tous ceux qui viennent s’y...
Ce documentaire explore les racines juives de la liturgie catholique, longtemps occultées par l’insistance sur la nouveauté du Christ....
A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...
Dans de nombreuses civilisations à travers le monde, l’interdiction de consommer du porc ne relève pas simplement d’un choix...
https://www.youtube.com/watch?v=tYj5PN5OMZ8 Ce documentaire nous amène du coté de facettes pas vraiment connues des français à propos de leurs présidents...
Le réalisateur, Peter Woditsch, s’interroge ici sur sa propre foi et nous questionne sur la nôtre en la confrontant...
Coincée entre le massif du Vercors et les contreforts des Alpes, la Trappe de Chambarand nous ouvre ses portes....
Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice (Espagne), est devenu, depuis le dernier quart du XXe siècle, le lieu de convergence de plusieurs...
Culpabilité, peur, rejet, mal-être spirituel… Certaines paroles de la Bible, mal interprétées, peuvent blesser profondément. Avec Lytta Basset, philosophe...
Saint Augustin, né en 354 et décédé en 430, est l’une des figures les plus éminentes de la pensée...
Qui sont les chrétiens d’Orient? Quelle est leur Histoire ? Ce film propose de comprendre la place de ces...
Avec des millions de fidèles, le bouddhisme est l’une des plus grandes religions de la planète. Pourtant, on sait...
