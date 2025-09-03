Dans les profondeurs de chaque pyramide, les pharaons étaient enterrés avec toute leur famille et leurs trésors. A son trépas, l’esprit du pharaon devait pouvoir voyager en paix jusqu’au royaume des morts. Si ce voyage était interrompu, la malédiction du défunt s’abattait alors sur les vivants. En 1922, l’archéologue britannique Howard Carter, accompagné de son équipe, décide d’explorer la tombe de Toutankhamon et de présenter tous ses trésors au public. Peu après, Carter et tous les membres de son équipe furent retrouvés morts les uns après les autres dans de mystérieuses circonstances. La malédiction du Pharaon existe-t-elle vraiment ? S’est-elle abattue sur l’équipe d’archéologues ?