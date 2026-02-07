Documentaire

Que nous raconte la lumière ? Big Bang, matière et antimatière, étoiles dont la lumière nous montre un lointain passé… Entretien avec David Elbaz, astrophysicien.

Depuis le Big Bang il y a 13,8 milliards d’années, la lumière sculpte le cosmos. Elle traverse le vide, joue avec la matière et danse avec les ombres. Elle se multiplie et prolifère pour offrir au monde des structures toujours plus complexes et lumineuses. Si elle pouvait parler, que nous raconterait-elle ?

Imaginée par le scénariste Thomas Cadène, l’astrophysicien David Elbaz et le journaliste Corentin Duval, et réalisée par l’artiste Roman Hill, une série documentaire esthétique, immersive et envoûtante sur la genèse de l’univers.