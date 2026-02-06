Documentaire

« ARTE Regards » suit quatre engagés volontaires de la Garde nationale lettonne. L’un s’est enrôlé bien avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les autres après le début de la guerre. Tous partagent le même sentiment : celui d’un devoir à accomplir. La petite histoire rejoint la grande alors que le petit État frontalier cherche à préserver la paix.

Quand la Russie a envahi l’Ukraine, l’onde de choc a traversé la frontière lettone et réveillé les fantômes de l’occupation soviétique. Face à la menace, des citoyens ordinaires ont décidé d’agir : un artiste, un journaliste sportif, un alpiniste du bâtiment et un prêtre catholique ont rejoint la Garde nationale. « ARTE Regards » suit leur parcours, entre camp d’entraînement et questionnements personnels, dans un pays où la paix n’a plus rien d’acquis.

Reportage (Lettonie, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 14/01/2030