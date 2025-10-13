Au sud du Texas, la petite ville de Gardendale et les colonies voisines ont été bouleversées par le boom du pétrole de schiste. Entre promesses de richesse, espoirs déçus, fortunes rapides et faillites brutales, les habitants racontent leur quotidien : des cow-boys aux familles hispaniques, tous ont vu leur vie transformée. Mais derrière l’argent, surgissent des inquiétudes : chômage, endettement, pollution de l’eau et avenir incertain. Une plongée intime dans l’Amérique du pétrole, entre rêve et désillusion.