Alors que le Nouvel An approchait et que le peuple britannique faisait face à l’introduction du rationnement, tous les regards se tournaient vers le nord, vers la Scandinavie, où Adolf Hitler se préparait à une invasion à grande échelle. Les attaques de U-Boat se sont multipliées et à Scapa Flow, un raid aérien allemand a fait les premières victimes britanniques.