Documentaire

Que contiennent vraiment nos déodorants ? Sont-ils inoffensifs ? Et que valent les alternatives naturelles ? Une enquête fouillée entre laboratoires, mines, marketing et médecine. Sprays corporels, désodorisants d’ambiance, diffuseurs aux huiles essentielles : derrière l’apparente fraîcheur, une véritable guerre des odeurs se joue dans nos foyers. À travers des expériences en laboratoire, des entretiens avec des experts et des incursions dans les chaînes de production, ce documentaire décrypte les promesses… et les risques.

Du laboratoire de L’Oréal aux mines de Chine où l’on extrait la pierre d’alun, de l’aromathérapie familiale aux tests sur les composés volatils, ce film interroge notre rapport à l’hygiène, à la santé et au marketing sensoriel. Une enquête rigoureuse sur ce que nous respirons chaque jour — parfois sans le savoir.