Documentaire



Avec l’Europe continentale sous le contrôle d’Hitler, le Führer allemand tourna son attention vers l’opération Sealion et la bataille d’Angleterre, s’attendant à une victoire facile. Cependant, il avait sous-estimé l’énormité de la tâche et l’esprit d’une nation inspirée par Winston Churchill.

Produit et raconté par Liam Dale.