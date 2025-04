Documentaire

Vous avez rencontré Antoine, Amaury, Remi, Boris, Morgane et Baptiste dans leurs unités d’appartenance et au cours de leurs entrainements. Vous avez découvert au fil des jours leur quotidien de jeunes engagés. Pour cette seconde partie, en août, ces six hommes et femmes partent en mission. En mer, sur terre où dans les airs, l’équipe du Journal de la Défense les a accompagnés en opération, parfois à des milliers de kilomètres de la métropole. Ils se sont confiés avec sincérité.