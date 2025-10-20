Documentaire

Le Jiangshi, “cadavre raide”, est un mort-vivant du folklore chinois. Né d’une mort violente ou d’un enterrement bâclé, il sort la nuit pour aspirer le souffle vital des humains. Raide, les bras tendus, il se déplace en sautillant, vêtu d’un uniforme de la dynastie Qing. Le corps décomposé, il peut avoir des crocs, des griffes et une force surnaturelle lui permettant de voler.

Morts-vivants, créatures nocturnes, esprit animal ou encore fantômes venant hanter des lieux familiers… À l’occasion d’Halloween, ARTE propose une série documentaire retraçant l’histoire de six créatures démoniaques de la culture asiatique : confidences sur leurs origines et leur modus operandi.