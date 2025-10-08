Documentaire

Comment représenter Allan Kardec sans tomber dans le biais partial, le prosélytisme ou l’incrédulité radicale ? Dans ce documentaire, le sujet est abordé avec “esprit” et distanciation critique.

Le cinéaste français Karim Akadiri Soumaïla se lance dans cette enquête après la mort de sa fille, Ifa. En quête de donner un nouveau sens à son deuil, il plonge dans le spiritisme moderne de Kardec — une doctrine oubliée en France, mais qui a prospéré au Brésil.

Karim visite des centres spirites, participe à des séances médiumniques et interroge des chercheurs tels que Dora Incontri, une référence du spiritisme brésilien. L’investigation met au jour des archives inédites de Kardec, présente des figures comme Chico Xavier et retrace les différents chemins qu’a pris le spiritisme depuis sa création.