Documentaire

À l’est de New Delhi, la décharge de Ghazipur s’élève comme une montagne de déchets — plus haute que 70 mètres — nourrie chaque jour par des millions de tonnes d’ordures. Au pied de ce monstre, Nitish, 19 ans, comme des milliers d’habitants des bidonvilles, ramasse plastique, métal et tissus pour survivre… pour 2 à 3 € par jour.

Entre précarité, pollution extrême (PM10 ≈ 600, soit 6× la norme), maladies et glissements meurtriers, ce film plonge au cœur d’une crise sanitaire et sociale. Politiques publiques, économie informelle du tri, coopératives laitières menacées : à Ghazipur, chacun se bat pour respirer, travailler, vivre.