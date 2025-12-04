Documentaire

Après plus de trente-cinq ans d’exil, la pionnière trans Efrat Tilma revient en Israël au milieu des années 2000. Face à la menace que le gouvernement Netanyahou fait peser sur la communauté LGBTQIA+, elle s’engage aux côtés de jeunes militants pour un vibrant combat en faveur de l’égalité.

Dans les années 1960, Efrat Tilma doit quitter Israël après avoir été victime de violences sexuelles et persécutée par la police en tant que femme trans. C’est le début d’un exil de trente-cinq ans, durant lequel elle passe par le célèbre cabaret parisien Madame Arthur, entreprend une chirurgie de réassignation à Casablanca, et démarre une nouvelle vie à Berlin. En 2005, elle décide de retourner affronter son passé en Israël. Elle y découvre un pays transformé, plus ouvert, devenant même médiatrice pour la communauté trans au sein de la police israélienne. Mais le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou s’accompagne d’une forte montée de la discrimination politique et des violences contre la communauté LGBTQIA+. Cette fois, pourtant, Efrat Tilma est déterminée à rester.

Appel à la solidarité

Désignée comme l’une des « cent femmes les plus influentes de l’année » par la BBC, Efrat Tilma compte parmi les premières personnes transgenres en Israël à avoir révélé publiquement son identité. Mêlant archives personnelles et entretiens intimistes, ce documentaire brosse le portrait d’une femme courageuse qui, après quelques hésitations, reprend le combat pour l’égalité aux côtés de militants de la nouvelle génération, afin que son histoire personnelle ne se reproduise jamais. La pionnière livre un témoignage d’une grande justesse, à la fois écho pudique de sa solitude et vibrant appel à la solidarité, qui met en exergue la vulnérabilité des personnes trans et le recul des droits sociaux en Israël.

Documentaire de Sagi Bornstein et Udi Nir (2025, 1h21mn) disponible jusqu’au 13/02/2026