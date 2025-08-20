« Big Apple » comme on la surnomme, exige un robuste appétit pour être croquée à pleines dents ! Car la ville qui ne dort jamais est également une ville qui mange sans cesse. On ne dénombre pas moins de 23 000 restaurants ! Ici cohabitent grand chef étoilé comme Alain Ducasse, restaurants asiatiques dans « Chinatown », vendeurs de rue avec leurs célèbres « hotdog » ou « bagels », ou restaurants écolos avec serres et potagers sur les toits de Brooklyn ! Un terrain de jeu exceptionnel pour notre voyageuse culinaire Julie Andrieu qui ira à la rencontre des New-Yorkais avec le traditionnel repas de « shabbat » dans une famille juive ou un barbecue dominical à « Long Island » une ballade dans les rues de Manhattan à la découverte des adresses les plus étonnantes du moment comme ce « coffee bar » où l’on vient déguster un café qui met plus de douze heures pour être filtré ou un « Diner » caché, à l’abri des regards où l’on sert le meilleur burger de la ville !