De Lisbonne à Saint-Pétersbourg, Éric Hassler et Pauline Lemaigre-Gaffier retracent l’histoire de ces foyers du pouvoir et de la culture à l’époque moderne. Loin du seul modèle versaillais, ils montrent comment les cours des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, tout en partageant une culture commune, reflètent la diversité des monarchies européennes. Lieux de rencontres, de circulations et d’innovations, ces microcosmes offrent une voie vivante et concrète pour explorer les sociétés et les systèmes politiques de l’Europe d’Ancien Régime.