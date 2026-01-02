Documentaire

Dans les montagnes d’Arzabet, à la frontière arménienne, Gayené pleure son fils Sakho, tombé lors de la dernière guerre du Haut-Karabakh. Comme tant d’autres familles, Samuel refuse d’abandonner : le corps de son fils est resté prisonnier du champ de bataille pendant plus de deux mois, tandis que des centaines de soldats sont encore portés disparus.

Six mois après le cessez-le-feu, l’Arménie vacille : deuil, colère, crise politique. Des parents s’organisent et partent eux-mêmes sur les traces des combattants, parfois au péril de leur vie. En face, l’Azerbaïdjan reconstruit des territoires dévastés et minés, où mémoire et histoire restent explosives.