Documentaire



Dans cette commune de Vic-sur-Cère un seul notaire est en fonction : maître Olivier Gard. Ici, tout le monde le connaît et a besoin de lui surtout pour des problèmes d’héritage. Dans son étude notariale de province, il exerce son métier avec droiture et à l’écoute de sa clientèle. Au cœur des histoires de famille qui se déchirent, et de lourds secrets, il porte une énorme responsabilité. Gardien de l’harmonie familiale, il s’efforce de venir à bout de ses « guerres de successions ».

Un film de Marie-Paul Vettes