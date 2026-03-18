Josiane Desteuque, 49 ans, divorcée, un caractère parfois entier. A l’été 2009, elle disparait de chez elle, dans un...
Les pompiers d’élite sont des professionnels du feu et de la sécurité qui se distinguent par leur formation approfondie,...
Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...
Cyrille Boutin, 39 ans, marié, deux enfants, parti à la chasse aux canards dans la campagne girondine, il est...
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...
Pour se prononcer sur les condamnations et les réductions de peine, les juges doivent souvent recueillir un maximum d’éléments....
George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Dans les années 70, Bernard Cousty et Yvette Balaire s’aiment avec passion. Mais ils sont tous les deux déjà...
Immigration clandestine, expulsions, tensions aux frontières… La pression migratoire n’a jamais été aussi forte en France. Ce documentaire exceptionnel...
Réseaux de trafiquants de cannabis et de cocaïne, spécialistes du car-jacking et voleurs de matériel de chantier, la délinquance...
Vers 4 heures du matin, Meredith Kercher, originaire de Leeds, en Angleterre, est retrouvée la gorge tranchée dans l’appartement...
Michel Fourniret est un violeur et tueur en série français, aux crimes principalement commis sur des jeunes filles en...
Lundi 2 mai 2005, gendarmerie d’Aigues-Mortes dans le Gard… Il est environ 15 heures, quand un gendarme de la...
L’été, le Nord-Pas-de-Calais fait le plein de vacanciers. Les campings sont pris d’assaut, les plages de la Côte d’Opale...
La Crim’, comme on l’appelle, c’est la mythique brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres à Paris. Réputée pour...
Le drame de Vaujany est aussi celui d’une montagne malade des sports d’hiver. Elle s’inscrit dans ce que fut...
Première partie: Au Mexique et en Arizona, rencontre avec deux hommes, leaders de groupes paramilitaires et de défense, qui...
Marseille a entamé sa mue : sur le front de mer, la cité phocéenne se rêve en Miami de...
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