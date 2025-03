Article

Récemment, Geek Bar s’est distingué parmi 11 000 candidatures issues de 66 pays pour remporter le prestigieux iF DESIGN AWARD 2025, consolidant ainsi sa position de leader en matière d’innovation et de design produit. Cette reconnaissance internationale souligne l’engagement de Geek Bar en faveur de solutions futuristes, centrées sur l’utilisateur et respectueuses de l’environnement dans l’industrie du vapotage.

À propos du iF DESIGN AWARD

Depuis 1954, le iF DESIGN AWARD est un gage d’excellence en design reconnu à l’échelle mondiale. La marque iF Design s’est imposée à l’international comme un symbole de réussite en matière de design. Le iF DESIGN AWARD est l’un des prix les plus prestigieux du secteur, récompensant des réalisations dans toutes les disciplines du design, notamment le produit, l’emballage, la communication, le design de services, l’architecture, le design d’intérieur, les concepts professionnels, l’expérience utilisateur (UX) et l’interface utilisateur (UI). Toutes les créations primées sont mises en avant sur ifdesign.com.

Sugar Cube Modular E-cigarette: une nouvelle approche de la personnalisation et de la durabilité

Conçu pour être à la fois intuitif et respectueux de l’environnement, le Sugar Cube est une cigarette électronique modulaire qui adopte un système d’assemblage magnétique pour une expansion multifonctionnelle. Il offre aux utilisateurs une expérience de vapotage personnalisée tout en favorisant la durabilité. Son design modulaire permet d’intégrer des fonctionnalités telles que l’affichage d’informations et l’interaction audio-visuelle, donnant aux utilisateurs la liberté d’adapter leur appareil selon leurs besoins. De plus, son module de cartouche est remplaçable, prolongeant ainsi la durée de vie du produit et réduisant les déchets conformément aux principes de l’éco-responsabilité.

Afin de répondre aux attentes des consommateurs modernes en matière de portabilité et de personnalisation, le Sugar Cube peut être démonté en blocs compacts et indépendants, facilitant ainsi son transport. Les utilisateurs ont également la possibilité de personnaliser la couleur de chaque module, renforçant leur expression personnelle et créant un lien émotionnel avec leur appareil. Son design élégant et contemporain, associé à des couleurs et textures dynamiques, s’inscrit dans les tendances esthétiques actuelles, faisant du Sugar Cube bien plus qu’un simple dispositif de vapotage : un véritable objet de style.

L’appareil intègre divers modules fonctionnels, notamment un écran, un système audio et des boutons tactiles. Par exemple, le module écran affiche des informations essentielles telles que l’autonomie de la batterie et le niveau de e-liquide, tout en offrant des effets visuels dynamiques en fonction de l’utilisation, ajoutant ainsi une touche ludique à l’expérience. Grâce à sa connexion magnétique, les modules peuvent être facilement détachés et même utilisés comme objets anti-stress. En combinant modularité, interactivité et durabilité, le Sugar Cube améliore l’ergonomie du vapotage tout en encourageant une consommation responsable. La possibilité de ne remplacer que le module de cartouche réduit considérablement les déchets, prolongeant le cycle de vie du produit et contribuant à la préservation de l’environnement.

Minimore E-cigarette: une approche durable du vapotage jetable

Le Minimore est une cigarette électronique jetable écoresponsable qui associe des matériaux naturels à une structure modulaire innovante, offrant une expérience utilisateur à la fois sûre et pratique tout en réduisant son impact environnemental. Son développement repose sur une approche durable, intégrant du liège issu de l’écorce du chêne-liège, un matériau composite traité avec de la résine afin d’assurer résistance et sécurité. Grâce à son design modulaire, le Minimore permet un démontage facile des composants en vue de leur recyclage, limitant ainsi les déchets électroniques.

Les cigarettes électroniques jetables traditionnelles posent un problème environnemental majeur en raison de la difficulté de recyclage des batteries et de l’utilisation excessive de plastique. Pour répondre à ces défis, le Minimore adopte une structure modulaire qui simplifie le démontage. Une fois utilisé, le pod, la batterie et les composants électroniques peuvent être séparés pour un recyclage optimal, réduisant ainsi considérablement les déchets électroniques.

Alliant portabilité et esthétisme, le Minimore se distingue par une coque en liège offrant une texture chaleureuse et naturelle. Ses bords arrondis garantissent une prise en main confortable, tandis que son format ultra-compact—plus petit qu’un boîtier d’AirPods—facilite son transport. Composée d’un mélange de liège et de résine, la coque assure à la fois flexibilité et durabilité. De plus, un traitement nano-revêtement protège l’appareil de l’humidité et limite la prolifération bactérienne, garantissant un usage sûr dans divers environnements tout en prolongeant la durée de vie du produit.

Contrairement aux plastiques conventionnels, le liège est récolté sans abattage d’arbres, réduisant ainsi l’empreinte écologique du produit tout en lui conférant une touche organique unique. Son design modulaire offre une solution efficace aux problèmes de gestion des déchets des cigarettes électroniques jetables. Après utilisation, une simple bande de papier peut être retirée pour séparer facilement les composants et les recycler, favorisant ainsi le réemploi des ressources et limitant l’impact environnemental à long terme. De plus, le processus d’impression utilise une encre à base de soja, biodégradable et sans produits chimiques nocifs, renforçant encore l’engagement du produit en faveur du développement durable.

Grâce à son approche durable, de la conception au recyclage, le Minimore révolutionne le vapotage jetable avec un design éco-responsable. Sa modularité améliore la recyclabilité et réduit l’empreinte carbone de l’industrie, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de produits de vapotage durables.

Façonner l’avenir du design dans le vapotage

L’obtention du iF DESIGN AWARD 2025 marque une reconnaissance internationale de l’engagement de Geek Bar en faveur du développement de produits innovants et durables. Les cigarettes électroniques Sugar Cube et Minimore illustrent parfaitement la volonté de la marque de repousser les limites du design, de la technologie et de la responsabilité environnementale.

Geek Bar continuera à façonner l’industrie en introduisant des innovations de pointe, offrant des produits à la fois performants et durables, afin d’améliorer l’expérience utilisateur tout en contribuant à un avenir plus responsable pour le vapotage.