Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Catastrophes, crimes… peut-il les prévenir ? Il s’appelle Christopher Robinson et ses pouvoirs impressionnants l’ont rendu célèbre dans le monde entier : il voit l’avenir...

Documentaire Mei, l’esprit animal Cet esprit animal chinois se métamorphose en femme fatale. Femme-serpent ou renarde, elle charme ses proies avec un regard...

Conférence Expériences de mort imminente: la science face à une énigme Sensation de bien-être exceptionnel, vision d’un tunnel, d’une lumière vive… Depuis les années 70, les expériences de mort imminente...

Documentaire Les superstitions décryptées Pourquoi dit-on qu’un pain posé à l’envers porte malheur ? Quelles sont les craintes qui entourent le chiffre 13...

Documentaire Expériences de mort imminente : le grand voyage de la conscience Que se passe-t-il après la mort ? C’est la question suprême, à laquelle personne n’a encore trouvé de réponse....

Conférence Légendes et mystères des Pyrénées Orientales Le département des Pyrénées-Orientales est une terre riche de mystères. Souterrains ou secrets Templiers, histoires de sorcières et de...

Article La voyance par tchat vous aide à trouver des réponses à vos questions La voyance par tchat s’impose aujourd’hui comme un moyen moderne et accessible pour obtenir des éclaircissements face aux doutes...

Documentaire La légende des crânes de cristal Ce documentaire est le récit fascinant, à la fois mystique et scientifique, de l’une des plus grandes escroqueries archéologiques...

Documentaire Aux portes de l’enfer (1/2) Selon certaines croyances, il existerait sur Terre huit entrées menant directement du monde des vivants à l’enfer. Où se...

Documentaire Mythes et légendes de France : top des lieux les plus mystérieux De l’archange du Mont-Saint-Michel au trésor caché de Rennes-le-Château, en passant par les alignements de Carnac, quels sont ces...

Documentaire Bizarre ou quoi? S03E07 Saison 3 – épisode 7. Un homme prédit un accident d’avion. Un enfant sauve sa famille d’une éruption volcanique. Un...

Documentaire Enquêtes Archéologiques : le secret des lignes de Nazca Au pied de la cordillère des Andes, au Pérou, dans la vallée désertique de Nazca, une équipe d’archéologues s’attache...

Documentaire Le mystère du triangle du Nevada Si l’on connaît bien le triangle des Bermudes, on sait moins qu’il existe également dans le Nevada une zone...

Documentaire Le saint suaire : la fin d’un mystère Le suaire de Turin est-il l’authentique linceul du Christ ? Lumière sur les dernières découvertes scientifiques. Le suaire de...

Documentaire À la recherche des reliques saintes – L’Arche d’Alliance L’arche de Noé, le Graal et l’arche d’alliance ont donné lieu à de véritables quêtes. Des aventuriers et des...

Documentaire Bizarre ou quoi? S02E08 Saison 2 – épisode 8. Lorsqu’un parachute ne s’ouvre pas lors de son premier saut en solo, une parachutiste et...

Documentaire Bizarre ou quoi? S02E06 Saison 2 – épisode 6. Sur la côte est canadienne, une petite communauté est catastrophée par un » boom »...

Documentaire Triangle des bermudes – Les secrets engloutis Depuis des générations, il captive l´imagination des chasseurs de mystères, des aventuriers et des théoriciens du complot, mais le...