Depuis ses débuts au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie suscite curiosité, inquiétude, et parfois rejet. Elle fait l’objet de théories du complot et l’Eglise catholique l’a condamnée à de multiples reprises au cours de son histoire. Qui sont les francs-maçons? Maria Nicollier et Cyril Dépraz ont pu filmer un rituel dans une loge mixte zurichoise. Ils lèvent le voile.
Reportage suivi d’un débat avec Etienne Perrot, prêtre catholique, jésuite, et Dominique Freymond, président du groupe de recherche Alpina, maître dans la Grande Loge suisse Alpina.