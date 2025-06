Documentaire

Findhorn est un des 500 écovillages existant à travers le monde. Issu d’une communauté d’inspiration New Age, qui a choisi de s’installer dans le nord de l’Ecosse en 1962, c’est le plus ancien écovillage d’Europe. Son emprunte carbone est l’une des plus basse du monde grâce à la combinaison de moulins, d’un système de recyclage ainsi que d’un modèle économique basé sur le partage et le troc.

Un documentaire de Sophie Brandstorm et Stéphanie Senet.