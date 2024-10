Documentaire



Cette vidéo relate trois affaires criminelles marquantes qui ont secoué la France. La première concerne Nathalie Le Scrill, une femme au passé fragile qui, en 1994, tue son mari Christophe, alors qu’ils étaient séparés. Elle est décrite comme sujette à des accès de violence, révélant une personnalité complexe. La deuxième affaire se déroule en 2004, lorsqu’un éleveur de poulets, Laurent Bary, découvre sa femme Valérie assassinée de treize coups de couteau. Malgré les soupçons qui pèsent sur lui, de nombreuses questions restent sans réponse, et sa famille continue de chercher la vérité. Enfin, la mystérieuse disparition d’Alison Benitez, une jeune candidate à Miss Roussillon, et de sa mère en 2013, conduit les enquêteurs à s’intéresser à son père Francisco Benitez, un légionnaire dont la double vie et le passé trouble viennent compliquer l’enquête. Des preuves troublantes, comme des traces de sang retrouvées dans son domicile, renforcent les soupçons autour de lui. Trois histoires de passions tragiques et de mystères non résolus qui continuent de hanter les esprits.