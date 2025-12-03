L’attrait de Jean Dubuffet envers la Suisse remonte aux années quarante et à la découverte des œuvres de patients...
L’expertise des objets anciens joue un rôle essentiel dans la compréhension et la transmission du patrimoine matériel. Avant qu’une...
Chaotique, bruyant et froid, le monde actuel laisse peu de place à la chaleur humaine et au calme. Le « cocooning » entend...
Né en 1926 à Antigua, île des Caraïbes colonisée par les Anglais dès le XVIIe siècle, Frank Walter est...
Wang Wei était un poète, peintre et musicien chinois de la dynastie Tang, né vers 701 et décédé vers...
Au cœur du Louvre, des scientifiques dévoilent les secrets cachés des chefs-d’œuvre. Radiographies, analyses chimiques et restaurations révèlent une...
Kubra Khademi est une artiste performeuse féministe afghane née à Kaboul. Vivant son art sans concession, ses engagements artistiques...
En Amérique, au Japon et en Europe, la réalisatrice a découvert six maîtres d’exception qui, en proie à d’étranges...
Le théâtre, depuis des siècles, occupe une place centrale dans les cultures du monde entier. Cet art vivant, qui...
Ce film documentaire retrace le parcous du collectif Barbarins Fourchus depuis sa création au début des années 90 jusqu’à...
Une conférence interactive et ludique de Clémence Simon pour une déambulation carnavalesque à travers l’histoire de l’art. A chacun...
Les frères Farrell pratiquent un art accessible et immédiat, mélange foudroyant d’écologie, de robots et de culture hip hop....
Cela fait 115 ans, que la famille italienne Patrizio exerce l’art de la mosaïque. Leur atelier marseillais est le...
Bookbinders Design incarne l’élégance et l’excellence artisanale dans l’univers de la reliure. Leur savoir-faire en marquage à chaud, aussi...
Avez-vous en tête une œuvre d’art représentant des footballeurs ? des rugbymen ? des jockeys peut-être ? Et des...
Philippe Parreno est l’un des artistes contemporains les plus créatifs de sa génération. Figure éminente de la scène artistique...
La figure de Jésus ne cesse de fasciner les artistes. Qu’ils soient cinéastes, chanteurs ou romanciers, ils sont nombreux...
Dans le sillage des mouvements de décolonisation des savoirs, les musées du monde entier sont appelés à repenser non...
Ce documentaire retrace L’évolution du personnage d’Arlequin au long des décennies. Sa perpétuelle transformation, l’incarnation actuelle et populaire… Il...
