Conférence L’Art Brut – Les héritiers de Jean Dubuffet L’attrait de Jean Dubuffet envers la Suisse remonte aux années quarante et à la découverte des œuvres de patients...

Article Dans les coulisses de l’expertise : comment les spécialistes analysent les objets anciens L’expertise des objets anciens joue un rôle essentiel dans la compréhension et la transmission du patrimoine matériel. Avant qu’une...

Documentaire Cosy : un besoin de réconfort ? Chaotique, bruyant et froid, le monde actuel laisse peu de place à la chaleur humaine et au calme. Le « cocooning » entend...

Podcast Frank Walter – Une obsédante quête d’identité Né en 1926 à Antigua, île des Caraïbes colonisée par les Anglais dès le XVIIe siècle, Frank Walter est...

Podcast Wang Wei – L’homme dans la montagne vide Wang Wei était un poète, peintre et musicien chinois de la dynastie Tang, né vers 701 et décédé vers...

Conférence L’art brut L’attrait de Jean Dubuffet envers la Suisse remonte aux années quarante et à la découverte des œuvres de patients...

Documentaire Les secrets cachés du Louvre Au cœur du Louvre, des scientifiques dévoilent les secrets cachés des chefs-d’œuvre. Radiographies, analyses chimiques et restaurations révèlent une...

Conférence L’art au féminisme ! Kubra Khademi est une artiste performeuse féministe afghane née à Kaboul. Vivant son art sans concession, ses engagements artistiques...

Documentaire Quand la folie devient art En Amérique, au Japon et en Europe, la réalisatrice a découvert six maîtres d’exception qui, en proie à d’étranges...

Article Pourquoi faire du théâtre ? Le théâtre, depuis des siècles, occupe une place centrale dans les cultures du monde entier. Cet art vivant, qui...

Documentaire Des barbarins & des fourchus Ce film documentaire retrace le parcous du collectif Barbarins Fourchus depuis sa création au début des années 90 jusqu’à...

Conférence Le carnaval : tout un art ! Une conférence interactive et ludique de Clémence Simon pour une déambulation carnavalesque à travers l’histoire de l’art. A chacun...

Documentaire La famille Farrell, histoire d’une exposition Les frères Farrell pratiquent un art accessible et immédiat, mélange foudroyant d’écologie, de robots et de culture hip hop....

Documentaire L’histoire de Marseille racontée à travers l’or Cela fait 115 ans, que la famille italienne Patrizio exerce l’art de la mosaïque. Leur atelier marseillais est le...

Article Bookbinders Design : l’élégance du marquage à chaud Bookbinders Design incarne l’élégance et l’excellence artisanale dans l’univers de la reliure. Leur savoir-faire en marquage à chaud, aussi...

Conférence Le sport dans l’art Avez-vous en tête une œuvre d’art représentant des footballeurs ? des rugbymen ? des jockeys peut-être ? Et des...

Documentaire Philippe Parreno Philippe Parreno est l’un des artistes contemporains les plus créatifs de sa génération. Figure éminente de la scène artistique...

Documentaire Jésus l’artiste : entre symbolisme et blasphème La figure de Jésus ne cesse de fasciner les artistes. Qu’ils soient cinéastes, chanteurs ou romanciers, ils sont nombreux...

Conférence Décoloniser le musée : au-delà des objets, les langues comme nœud de relation Dans le sillage des mouvements de décolonisation des savoirs, les musées du monde entier sont appelés à repenser non...