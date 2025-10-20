Dans la savane africaine, chaque chasseur joue sa vie à chaque attaque. Au cœur de la savane africaine, chaque jour est une bataille entre prédateurs et proies. Lions, guépards, léopards et buffles rivalisent de stratégie pour survivre dans un monde où la moindre erreur peut coûter la vie. Entre attaques fulgurantes, patience millimétrée et alliances fragiles, ce documentaire signé Jean-Marc Dauphin dévoile les tactiques de chasse et les codes de survie qui dictent la vie sauvage. Des scènes rares, une tension constante, et la beauté brute de la nature africaine dans toute sa vérité.
Réalisé par Jean-Marc Dauphin