Ce spécimen, un nodosaure, possède une armure protectrice à épines très caractéristique.
Des millions de touristes y viennent pour profiter du soleil, du surf et des lancements de fusées.
Abdallah et Abbas sont issus de la même famille et pratiquent le même métier : charmeur de serpents. Tous...
Les tortues sont des créatures fascinantes qui intriguent l’humanité depuis des siècles. Leur lenteur, leur carapace protectrice et leur...
Basé sur ses programmes de recherche en collaboration avec plusieurs pays, Jérôme vous invite à un voyage dans l’océan...
Nés il y a deux ans et demi, ses deux oursons, frère et sœur, ont enfin atteint la maturité...
Au pied des eaux brassées des chutes de Murchidson en Ouganda vivent deux ennemis éternels : le varan et...
Les mouches et les hommes sont en guerre. Suceuses de sang, porteuses de maladies mortelles, les mouches ont, au...
L’ours polaire trône sans partage en haut de la chaîne alimentaire… une position qui n’a pas que des avantages....
Les zones humides comme Kinabatangan, en Malaisie, jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et l’équilibre écologique. Ce sanctuaire...
Elles se disputent les mêmes proies et le même territoires alors les échauffourées sont fréquentes, et leur issue est...
Ce documentaire s’intéresse aux trois premières années de vie du cheval, des années déterminantes pour sa construction physique et...
En Australie, Sue s’occupe de bébés wombats orphelins : Stacey, cinq mois, est la dernière arrivée. Comme tous les...
L’association de protection animale One Voice a mis au point le dispositif Chatipi, qui offre une assistance aux chats...
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
L’Afrique subsaharienne fait figure de dernier grand bastion des félins sauvages. Pourtant, même dans ces immenses espaces, leurs lieux...
Le naturaliste David Attenborough entame un périple autour du monde pour retracer l’histoire extraordinaire des créatures volantes que sont...
Sur le continent africain, dans de nombreuses sociétés animales, y compris les plus hiérarchisées, le chef consulte les membres...
Les chauves-souris sont apparues sur la planète bien avant l’espèce humaine. Depuis lors, elles ont affronté avec succès les...
Le chien est l’animal de compagnie le plus populaire en France, et ce depuis plusieurs siècles. Cet attachement des...
Dans le nord du Botswana, non loin du delta de l’Okavango, dans la réserve de Selinda, la population de lions...
