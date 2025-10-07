Documentaire

Au milieu de l’océan Pacifique, dans les Îles Marquises, la population s’organise pour reconquérir ses racines et se bâtir un nouvel avenir.

Le 7ème festival des ÎlesMarquises, le Matavaa – organisé tous les quatre ans – permet au peuple polynésien, disséminé sur des centaines d’îles à travers le Pacifique Sud, de la Nouvelle-Zélande à Hawaï en passant par l’île de Pâques, de se retrouver pour tisser de nouveaux liens et ressusciter leur culture commune. Ce documentaire dresse un état des lieux de cette reconstruction et des espoirs de cet archipel.

Une plongée au coeur des Îles Marquises, les archipels les plus isolées du monde. Sur ces terres sauvges et volcaniques, les marquissiens fut une population belliqueuse et adepte du cannibalisme, longtemps isolée du monde. Mais l’histoire du peuple marquissien est une véritable tragédie avec l’arrivée des européens important avec eux des maladies alors inconnues, qui vont décimer la population. Mais cette colonisation entraine également un effacement culturel et identitaire, le code Dordillon interdit autant leur langue ainsi que leurs danses, le tatouage, le tambour, la nudité… Ce ethnocide colonial traumatise cette population pendant des décennies, toutefois les Marquises connaissent un véritable réveil identitaire dont le festival Matavaa enest la traduction. Il réunit tous les marquissiens éparpillés sur une centaine d’îles afin de ressusciter leur culture commune. Les chants, les danses et surtout le tatouage reviennent au goût du jour. Ce documentaire met en avant ce renouveau et cette renaissance culturelle que connait l’archipel, qui cherche à bâtir un nouvel avenir en ressucitant son identité culturelle et ses traditions longtemps interdits.

Un film de Bruno Calle et Gérard Jumel.

