Documentaire

Premier département maritime avec 1200 kilomètres de côtes, le Finistère se caractérise par ses caps et ses falaises, ses reliefs et ses fractures. Jérôme part à la découverte de ce département découpé en criques rocheuses et en sommets granitiques. Au cours d’un périple entre terre et mer, il fait la connaissance d’un chef étoilé amoureux de sa région, s’initie à l’art de la danse celtique et monte à bord de Loch Monna, un vieux gréement retapé par un passionné de voile. Au sommaire : La rade de Brest Etre Breton Le bleu du Finistère Batz, l’île-jardin Pleins phares sur le Finistère A la mode… bretonne

