Des montagnes du Jura aux plaines d’Alsace, un voyage ferroviaire spectaculaire. À bord du train des Hirondelles, la ligne semble flotter entre ciel et terre, portée par viaducs, tunnels et panoramas vertigineux. Puis cap sur le train des Horlogers, à travers les forêts profondes et la République autoproclamée de Saugeais, avant de rejoindre l’Alsace pour un dernier détour à bord du train touristique du Rhin. Un voyage où se croisent paysages puissants, patrimoine ferroviaire, savoir-faire horloger et rencontres passionnées, du massif jurassien jusqu’aux ballons d’Alsace.
Réalisé par Jean-Luc Lénée
© MORGANE PRODUCTION / FRANCE TÉLÉVISIONS