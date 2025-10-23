Les fruits et légumes bio sont deux fois plus chers que les produits équivalents issus de l’agriculture conventionnelle. Alors, comment expliquer un tel écart ? Évidemment les producteurs bio ont plus de frais et margent plus que leurs confrères du conventionnel. Dans les hypermarchés, le bio nécessite plus de manipulations et les pertes sont plus importantes. Des commerçants d’un nouveau genre inventent alors un nouveau modèle économique et limitent leurs marges et des formations sont également proposées aux familles pour apprendre à gérer leur budget en achetant bio sans dépenser plus.