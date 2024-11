Documentaire

Entremêlant animation originale et iconographie puisée dans l’histoire de l’art, François Busnel se penche sur le destin passionnant de Dionysos. Né de l’union de Zeus avec une mortelle, la fille du roi de Thèbes, Sémélé, Dionysos ne rejoint pas immédiatement l’Olympe. Il est élevé par les nymphes…

La réputation de Zeus est celle d’un grand séducteur. Il s’est uni un jour avec une mortelle, la fille du roi de Thèbes, Sémélé. Elle lui donna un fils, Dionysos qui, du fait de son origine double, ne rejoint pas immédiatement l’Olympe. Dionysos est élevé par les nymphes. Un jour, il découvre la vigne et décide de parcourir le monde pour apprendre aux hommes l’art d’en tirer du vin. Dieu errant, vagabond, il est souvent considéré comme un marginal. Accompagné d’un cortège bruyant de ménades et de satyres, il part en Thrace, puis en Inde. À son passage, les hommes s’interrogent et parfois le rejettent. À Thèbes, la cité de sa naissance, il veut faire entendre sa voix, celle de « l’Autre », du différent. Son message de tolérance et d’ouverture, son inclinaison pour la poésie, le théâtre, le travestissement et la fête prendront du temps avant de s’imposer comme un culte.

Série documentaire (France, 2014, 27mn)