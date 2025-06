Documentaire

Deux Etats composent le sud de l’Inde: le Tamil Nadu et le Kérala. Situé au sud-est de l’Inde, le Tamil Nadu est l’un des états indiens les plus chargés d’histoire, de légendes et de monuments. Le Tamoul est la plus ancienne langue vivante du monde. C’est sur le sol du Tamil Nadu qu’ont fleuri les grands royaumes Pallava, Cholla et Pandya, qui ont donné naissance aux chefs d’oeuvre d’architecture et de sculpture que sont les villes de Mahabalipuram, Tanjore et Madurai.

Madras, la capitale, est aujourd’hui la quatrième ville de l’Inde par sa population, plus de 5 millions d’habitants. C’est par ses ports que les grands rois Cholas du XIe siècle commerçaient avec la Perse et l’Arab…