Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.
Lorsqu’on adopte un chat, il est naturel de se demander combien de temps il partagera notre vie. L’espérance de...
Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du...
Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...
Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...
Quand les plaines s’assèchent, l’un des animaux les plus dangereux d’Afrique devient irascible. Ce jeune hippopotame a absolument besoin...
Ces petits félins mènent une vie secrète dans les forêts, pouvoir les observer est un privilège.
Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur...
Les montagnes recouvrent presque un quart de la surface terrestre, abritant une multitude de créatures en tout genre. Falaises...
A quel point sommes-nous différents de nos cousins les animaux ? Une nouvelle génération de caméras espionnes révèle l’intimité...
“Février, le mois le plus cruel”, est un documentaire produit par Waggintale Films qui montre la réalité des galgos...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage La limace de mer est surnommée la « danseuse espagnole ».
A plus de 2 000 mètres d’altitude, les grenouilles rousses réapparaissent à la surface après avoir passé l’hiver dans...
Incarnant des symboles forts tel que le pouvoir, la force ou la royauté, le lion est l’un des animaux...
\r\nSuite à la découverte d’un fossile dans la campagne chinoise en 1996, les paléontologistes ont commencé à revoir leurs...
Janis Carter est une primatologue hors du commun. En Gambie, elle a vécu seule sur une île avec un...
Les requins sont des créatures fascinantes, en particulier en ce qui concerne leurs dents. Leur dentition se distingue radicalement...
À Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, on peut facilement croiser un ours, un orignal, un loup ou encore...
Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons,...
Legadema est séparée de sa mère et doit chasser pour survivre, mais un singe est une proie difficile.
