Documentaire



Depuis la fin du 19ᵉ siècle, l’armée française entraîne ses légionnaires à Djibouti, à l’est de l’Afrique. Les aspirants à la 13ᵉ D.B.L.E suivent un entraînement de trois semaines sur un terrain caillouteux et terriblement sec. Corps d’exception, la 13ᵉ accueille des hommes de tous les horizons et des quatre coins du monde. Ils vont apprendre à vivre et à combattre ensemble, avec pour seule devise : « la légion est notre patrie ».

Réalisateur : Stéphane Rybojad