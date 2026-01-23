Documentaire

Christophe Hondelatte en immersion dans un sous-marin nucléaire d’attaque.

Le temps d’une traversée de la méditerranée, entre Toulon et Chypre, Christophe Hondelatte embarque sur le sous-marin nucléaire d’attaque : le Casabianca.

Les sous-marins nucléaires d’attaque, propulsés grâce au nucléaire sont porteurs d’armes conventionnelles. Leurs missions : la lutte anti-sous-marine, la lutte anti-navires, le renseignement et les opérations de débarquement des forces spéciales.

Christophe Hondelatte est aux côtés du Commandant Nicolas Lambropoulos et de ses 75 hommes d’équipage. Des hommes qui passent 6 mois par an, sous l’eau, coupés du monde et de leurs proches.

Pendant 6 jours et 6 nuits, Christophe Hondelatte tente de s’approcher au plus près de ces hommes dont le métier est un véritable sacerdoce.

Quel est leur rythme ? Comment s’organise t-on à bord ? Comment vit-on coupé de tout ?

Grâce à des moments d’intimité avec les sous-mariniers, le journaliste parvient à comprendre quelles sont leurs motivations, leurs doutes, leurs peurs et leurs satisfactions.