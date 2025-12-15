Podcast

Danyl ne tombe pas love facilement. Dire « je t’aime » n’est pas dans ses habitudes, mais quand il aime, ce n’est jamais à moitié. Bercé autant par le rap que par le raï, il trouve son équilibre dans une pop hybride qu’il appelle simplement « mélodie ». Il chante l’amour quelque part entre Drake et Cheb Hasni. Imparfait, pudique et profondément sensible, il accepte de laisser voir ce qu’il ressent vraiment et de briser un peu cette carapace.

Dans ce quatrième épisode de Tomber Love, il revient sur sa toute première rupture (arrivée trop tôt), sur les injonctions à la virilité qui pèsent sur les hommes et sur ce grand cycle de l’amour qu’il observe attentivement en écoutant longuement ses potes raconter leurs histoires… avant d’en faire des chansons. Pour lui, l’amour n’est pas seulement romantique : l’amitié est un pilier essentiel, tout comme l’attachement viscéral qu’il porte à son pays d’origine, l’Algérie. Un épisode tout en douceur dans lequel vous découvrirez aussi quelques techniques de reconquête assez douteuses… que vous avez peut-être, qui sait, déjà pratiquées.