Documentaire

La forêt tropicale de Daintree est l’un des sanctuaires naturels les plus variés et les plus vieux de la planète. Entre océan et montagne, cet écosystème du nord-est de l’Australie, qui a résisté à de nombreux bouleversements, a conservé des caractéristiques archaïques.

Ses plantes surprenantes et ses centaines d’essences rares abritent une multitude d’insectes, d’oiseaux, et de créatures surprenantes, comme le préhistorique casoar à casque ou le dendrolague de Lumholtz, un kangourou arboricole. Traversée par des rivières où se reproduisent les crocodiles marins et bordée par une mangrove qui joue un rôle de filtre indispensable, la forêt fournit aussi les nutriments nécessaires à la Grande Barrière de Corail, dont les récifs forment la plus grande construction animale de la planète.

Fragiles écosystèmes

Qu’ils attirent la curiosité des touristes ou demeurent préservés des activités humaines, des sites naturels majestueux abritent aux quatre coins de la planète des espèces animales et végétales uniques. Cette captivante collection documentaire suit le combat des scientifiques et des gardes de ces réserves naturelles pour en protéger les fragiles écosystèmes.

Disponible jusqu’au 13/04/2029