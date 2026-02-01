Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française, a vu ses pourvois en Cassation rejetés dans l’affaire Bismuth, confirmant...
L’ autoroute Paris – Bordeaux est l’un des axes les plus empruntés de France. 540 kilomètres : c’est la...
William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...
C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...
L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...
Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...
Durant ces 5 années de vie, Garnett Spears, a surtout connu la maladie, les hôpitaux, les faux espoirs et...
Elle fait partie du paysage montréalais depuis près d’un siècle. C’est une des adresses les plus prestigieuses en ville....
Au cœur de la riposte policière au Brésil, dans la ville de Natal, l’une des plus violentes du pays,...
L’affaire aurait dû être simple : une touriste étrangère se fait dérober un bijou précieux, la police intervient, saisit...
C’est l’histoire d’un homme ordinaire devenu presque par hasard un agent secret hors pair. Tout commence en 1993 à...
Dans les années 70, Bernard Cousty et Yvette Balaire s’aiment avec passion. Mais ils sont tous les deux déjà...
Le gouvernement rivalise d’innovations et d’inventivité pour nous flasher ! Sur le bord de nos routes, il y a...
Cambriolages, délinquance, agressions… Pas question de laisser tous ces délits impunis ! La BAC de Cannes est sur tous...
Ils sont 2 300 répartis sur tout le territoire. Ce sont les policiers du Renseignement territorial, les nouveaux RG,...
Exceptionnellement, nos équipes ont pu filmer un procès en appel dans une cour d’assises. Celui-ci concerne le meurtre d’une...
Boulangeries, bureaux de tabac, supérettes sont à la merci de voleurs armés et sans scrupules. Des attaques-éclair, très violentes,...
L’A10 est la plus longue autoroute de France : 557 kilomètres reliant Paris à Bordeaux. Chaque jour, plus de...
