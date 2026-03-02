Documentaire

À travers les tragédies, liées au réchauffement climatique, de communautés locales en Sibérie orientale et au nord de l’Alaska, cette enquête alerte sur l’état de l’Arctique, indissociable de l’avenir de l’humanité mais sacrifié sur l’autel du profit.

De part et d’autre du détroit de Béring, Martha, dans le nord de l’Alaska, et Nikita, en Sibérie orientale, assistent à l’effondrement d’un monde et tentent de résister. Le pergélisol arctique, ce sol gelé depuis des millénaires qui porte des traces de l’ère des mammouths, fond aujourd’hui à une vitesse sans précédent. La terre s’enfonce et les infrastructures humaines avec elle. Les bâtiments se fissurent et s’affaissent, les routes se déforment, les cimetières sont inondés (les morts aussi subissent la crise climatique) et des communautés entières – Inuits en Alaska et Iakoutes en Sibérie – sont menacées. Bombe à retardement du passé, le pergélisol libère désormais aussi bien les virus préhistoriques (potentiellement toujours infectieux) que du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz à effet de serre augmentent encore le réchauffement climatique. Mais les intentions des dirigeants mondiaux à le réduire pâtissent du contexte de guerre et de l’instabilité économique, la sécurité énergétique étant érigée en dogme. Dans tout l’Arctique, qui recèle d’immenses réserves de combustibles fossiles – attisant la convoitise de Donald Trump au Groenland –, les forages s’accélèrent. En Sibérie, malgré les sanctions internationales, contre le projet russe Arctic LNG 2 notamment, l’exploitation du pétrole et du gaz se poursuit. Aux États-Unis, Willow, un forage à très grande échelle, près de la communauté de Martha, a été approuvée malgré son coût environnemental. Alors que l’Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde, les scientifiques alertent sur un basculement et des boucles irréversibles de rétroaction – des voix étouffées par la loi du profit.

Le terrifiant dégel du pergélisol

« Perdre du temps, c’est mourir », prévenait António Guterres, secrétaire général de l’ONU, en 2022, prédisant les souffrances humaines à venir. D’ici 2050, 3,3 millions de personnes pourraient être affectées par la dégradation du pergélisol – laquelle fragilise aussi dangereusement les fondations des installations nécessaires à l’exploitation de combustibles fossiles. Partant à la rencontre des peuples dont les modes de vie sont déjà bouleversés par ce phénomène, ce documentaire de terrain, appuyé par l’expertise de chercheurs, dresse un état des lieux terrifiant de la situation en Arctique. Entre paysages somptueux, villes aux infrastructures dévastées et champs pétrolifères et gaziers qui ne cessent de s’étendre, cette enquête montre combien, au-delà des tragédies locales qu’ils recouvrent, les combats de Nikita ou de Martha résonnent comme le dernier signal d’alarme du Grand Nord à toute la planète.

Documentaire de Yorgos Avgeropoulos (Grèce, 2025, 1h23mn) disponible jusqu’au 02/05/2026