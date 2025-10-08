Documentaire

Se glisser dans la peau de ses héros pour s’émanciper et mieux se connaître : phénomène mondial, le cosplay fait toujours plus d’adeptes. À tel point que le marché des panoplies et accessoires issus de l’univers manga et des jeux vidéo est aujourd’hui estimé à quelque 5 milliards de dollars.

Le nom de cette pratique née au Japon dans les années 1980 est un mot-valise composé des termes anglais « costume » et « play ». Pour des millions de « cosplayeurs », il s’agit de bien plus qu’un hobby : incarner un personnage de fiction relève d’une quête d’identité.

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 26/09/2026